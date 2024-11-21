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الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2024 5:30 مساءً
نتنياهو وغالانت يواجهان اتهمات بارتكاب جرائم حرب في غزة

نتنياهو وغالانت يواجهان اتهمات بارتكاب جرائم حرب في غزة

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أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بخصوص “جرائم حرب مزعومة” في غزة، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب.

وأضافت المحكمة في بيان أن هناك “أسبابا منطقية” تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.

وقالت إن جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب كما تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

وفي خطوة مهمة، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن “اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبًا لتنفيذ أوامر الاعتقال” وهو ما يعزز من صلاحيات المحكمة في متابعة القضايا المتعلقة بالجرائم الدولية، بغض النظر عن اعتراف الدول المعنية.

هذه الأوامر تمثل تصعيدًا في الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، وتثير تساؤلات حول مدى تأثيرها على الوضع السياسي في المنطقة.

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