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الجنرال ماكينزي يهنئ المسلمين باللغة العربية: السلام عليكم... رمضان كريم

12 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 12 - أبريل - 2021 11:41 مساءً
الجنرال فرانك ماكينزي

الجنرال فرانك ماكينزي

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بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، هنأ قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكينزي المسلمين عبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأميركية على “تويتر”، واللافت توجهه باللغة العربية من خلال عبارتين، السلام عليكم و رمضان كريم.

وقال “السلام عليكم، أنا الجنرال فرانك ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية، ظهور القمر يمثل بداية شهر رمضان المبارك، وهو وقت للعبادة والتأمل ومد يد الرحمة إلى المحتاجين، تتقدم القيادة المركزية الأميركية بأطيب التمنيات لأولئك الذين يحتفلون بهذا الشهر الكريم في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم، نتمنى لكم السعادة، الحكمة، والطمأنينة خلال احتفالات هذه السنة” وأضاف “معركتنا ضد جائحة كورونا مستمرة، فالرجاء الاحتفال بالعيد بأمان”.

وختم “نتمنى لكم جمعياً عيداً آمناً وسعيداً، رمضان كريم”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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