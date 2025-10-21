الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران تفرضه الإمارات

قال تجار ومسؤولون سودانيون إن الجنيه السوداني فقد ما يقرب من 40 بالمئة من قيمته بعد أن تسبب حظر فعلي على الرحلات الجوية من بورتسودان، عاصمة الجيش في وقت الحرب، إلى الإمارات في‭ ‬تعثر تجارة الذهب الحيوية.

ويعتمد الجيش على الإمارات في الحصول على العملة الصعبة من صادرات الذهب، لكنه يتهمها أيضا بدعم قوات الدعم السريع شبه العسكرية في حرب أهلية مستمرة منذ عامين ونصف العام أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.

وأوقفت الإمارات، التي تنفي دعمها لقوات الدعم السريع لكن علاقاتها مع الحكومة التي يقودها الجيش تزداد توترا، في أوائل أغسطس آب جميع الرحلات الجوية التجارية من بورتسودان، المنفذ الرئيسي للتجارة الدولية في البلاد، وفقا لهيئة الطيران المدني السودانية وبيانات تتبع الرحلات الجوية.

وأظهرت إشعارات الشحن بالإضافة إلى ما ذكرته خمسة مصادر في القطاع أنها أوقفت أيضا حركة الشحن عبر موانئ الإمارات من وإلى السودان.

وذكر ثلاثة من تجار الذهب والعملات أن انخفاض صادرات الذهب القانونية من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني من 2200 إلى 3600 مقابل الدولار.

وكان يساوي 600 جنيه مقابل الدولار قبل بدء الحرب في أبريل نيسان 2023.

ولم ترد السلطات في الإمارات، ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، على طلبات للتعليق.

لكن في أغسطس آب، اتهمت الإمارات الجيش السوداني بتكثيف الاتهامات الكاذبة والدعاية، دون ذكر أي تفاصيل.

ولم ترد وزارة المالية السودانية على طلب للتعليق.

ويكشف هبوط الجنيه السوداني عن عمق اعتماد السودان الاقتصادي على الإمارات، على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية.

ووفقا لبيانات البنك المركزي السوداني، استوردت الإمارات ما يقرب من 90 بالمئة من صادرات السودان القانونية من الذهب، أي حوالي 8.8 طن في النصف الأول من عام 2025. وجلبت هذه الصادرات ما يقرب من 840 مليون دولار، وهي أكبر صادرات السودان حتى الآن.

ويقول سكان إن الحكومة السودانية استخدمت هذه الصادرات لتمويل واردات السلع الاستراتيجية مثل الوقود والقمح، والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير منذ أغسطس آب في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش.

ويقول متعاملون إن الإمارات هي أيضا وجهة الذهب السوداني المهرب، والذي يمثل أربعة أضعاف الإنتاج الرسمي، وفقا لما ذكره مبارك أردول المدير العام السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية.

وذكر محللون ومصادر تجارية أن كلا من الجيش وقوات الدعم السريع ضالعان في التهريب.

* الاعتماد على الإمارات

أصبح اعتماد السودان على الإمارات راسخا بعد أن جعلت العقوبات الأمريكية المفروضة منذ أواخر التسعينيات التعامل مع معظم البنوك الدولية مستحيلا.

وبنك دبي الإسلامي هو أكبر مساهم في بنك الخرطوم الرئيسي في السودان، وتمر معظم المعاملات الحكومية عبر فرع بنك النيلين السوداني في أبوظبي.

كما أن قدرة الإمارات على تكرير الذهب تفوق بكثير قدرة دول المنطقة الأخرى. وقال أردول إن مستوردي الذهب في الإمارات يسهلون التجارة من خلال تقديم مدفوعات مسبقة.

وقال سليمان بلدو، مدير المرصد السوداني للشفافية والسياسات، إن السلطات في بورتسودان والتجار كانوا يستكشفون مسارات لأسواق بديلة في قطر وعُمان ومصر والسعودية ولكن لم ينجح أي منها حتى الآن.

ومع ذلك، قال بلدو وأربعة تجار إن الحظر المفروض من الإمارات أدى إلى تهريب المزيد من الذهب إلى مصر، والذي ينتهي معظمه في نهاية المطاف في الإمارات.

وقال بلدو “مصر هي الرابح الأكبر. إذ يُعاد تصدير الذهب بكميات كبيرة إلى الإمارات، وتذهب كل الفائدة من (فرق السعر) إلى مصر”.

وقال مارك أوميل، الذي يجري أبحاثا عن تجارة الذهب لصالح منظمة “سويس إيد” غير الحكومية، إن بعض صادرات السودان القانونية من الذهب تم تحويلها أيضا منذ أغسطس آب إلى قطر وعمان، ولكن هذه أيضا تصل في النهاية إلى الإمارات.