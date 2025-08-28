الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
الجولان مقابل شبعا وجبل الروس.. تل أبيب توضح موقفها

منذ ساعة واحدة
مركبات عسكرية إسرائيلية تتجول بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، 15 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

في ظل تقارير تداول تفيد بأن إسرائيل عرضت على دمشق التخلي عن هضبة الجولان المحتلة مقابل تسليمها “مزارع شبعا وجبل الروس” أو ما تُسميه إسرائيل “جبل دوف”، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفيه لتلك المزاعم.

وأوضح المكتب في بيان بوقت متأخر مساء أمس الأربعاء، أن “الأنباء التي أفادت بأن إسرائيل درست تسليم جبل دوف أخبار كاذبة تماما”.

أتى ذلك، بعدما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها، إن الحكومة الإسرائيلية بحثت جديا “إمكانية تسليم منطقة مزارع شبعا وجبل دوف إلى سوريا، مقابل التنازل عن مرتفعات الجولان”. كما أضافت أن المسؤولين بحثوا فعلياً الجدوى السياسية لهذه الخطوة.

ملكية مزارع شبعا
علماً أن ملكية مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل تعود للبنان، بحسب ما أكدت أكثر من مرة السلطات اللبنانية.

فيما تحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان، وقد استغلت أحداث الإطاحة بالنظام السوري السابق أواخر 2024، لتوسيع رقعة احتلالها وتوغلها في الجنوب السوري.

يشار إلى أن دمشق وتل أبيب كانتا قد بدأتا قبل أسابيع، مفاوضات مباشرة من أجل التوصل إلى اتفاق أمني ثنائي حول الوضع في جنوب سوريا. وأوضح الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أيام، أن الجانبين حققا تقدماً.

إلا أن المبعوث الأميركي، توم براك، أوضح أنه رغم التقدم في المباحثات فإن التوصل لاتفاق ما زال بعيداً.

