الجيش الأردني يعلن إسقاط 310 مسيّرات محملة بالمخدرات منذ بداية العام

أعلن الجيش الأردني -اليوم السبت- أنه أسقط أكثر من 300 طائرة مسيرة محمَّلة بالمخدرات، بمعدل 51 طائرة مُسيرة شهريا منذ بداية العام الحالي، ومنع دخول 14 مليونًا و134 ألفًا و87 حبّة مخدر، و92 كيلوغرامًا و126 غرامًا من المخدرات، و10 آلاف و603 كفوف من مادة الحشيش المخدر.

وقالت مديرية الإعلام العسكري الأردني في مجموعة بيانات إن القوات المسلحة “أسقطت 310 طائرات من دون طيار محملة بالمخدرات، بمعدل مسيّرتين يوميا” خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير/كانون الثاني حتى 16 يوليو/ تموز من العام الحالي. وجاءت هذه الطائرات من “أجواء المملكة الجنوبية والجنوبية الشرقية والشمالية والشمالية الشرقية”.

وأوضحت البيانات أيضا أن “تجار مخدرات نفذوا خلال هذه الفترة 69 عملية تهريب، و69 عملية تسلل، مستخدمين خلالها 84 قطعة سلاح”.

ويعلن الجيش الأردني بانتظام إحباط عمليات تهريب مخدرات عبر حدوده مع سوريا الممتدة على 375 كيلومترا، وخصوصا حبوب الكبتاغون التي كانت تنتج على نطاق واسع خلال حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بعد اندلاع النزاع في بلاده اعتبارا من عام 2011.

ويقول الأردن الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري إن عمليات التهريب “منظمة” وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيّرة، وحظيت بحماية مجموعات مسلحة، مما دفع الأردن إلى استخدام سلاح الجو مرارا لضرب هذه المجموعات وإسقاط طائراتها المسيرة.

وأوقفت السلطات الأردنية العام الماضي أكثر من 38 ألف شخص في أكثر من 25 ألف قضية مرتبطة بالمخدرات، وضبطت كميات كبيرة منها 27 مليون حبة كبتاغون.

وبحسب السلطات، قتل 8 من عناصر إدارة مكافحة المخدرات خلال عمليات في عام 2024 في اشتباكات مع مهربين.