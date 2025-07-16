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الجيش الأمريكي: قوات يمنية تصادر شحنة أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2025 8:05 مساءً
الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي

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قالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع “إكس”، اليوم الأربعاء “إن قوات مجموعة يمنية تعرف باسم قوات المقاومة الوطنية تمكنت من ضبط شحنة أسلحة إيرانية ضخمة” كانت متجهة إلى الحوثيين.

ومجموعة المقاومة الوطنية اليمنية هي قوة مناهضة للحوثيين في اليمن بقيادة طارق صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ولا ترتبط رسميا بالحكومة المعترف بها دوليا.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في منشورها على منصة إكس أن القوات اليمنية تمكنت من ضبط “أكثر من 750 طنا من الذخائر والعتاد تضم مئات الصواريخ المتطورة المضادة للسفن وطائرات ورؤوسا حربية وأجهزة بحث، بالإضافة إلى مئات المحركات لطائرات مسيرة ومعدات دفاع جوي وأنظمة رادار ومعدات اتصالات”.

ومنذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر، في ما يصفونه بأنه تضامن مع الفلسطينيين.

    المصدر :
  • رويترز

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