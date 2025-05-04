الجيش الأميركي: سلوك الصين عدواني بالمحيطين الهادئ والهندي

وسط حالة كبيرة من التوتر التجاري بين الصين وأميركا، حذر قائد الجيش الأميركي بالمحيط الهادئ، رونالد كلارك، من سلوك الصين اللذي وصفه بالعدواني في المحيطين الهندي والهادئ.

وقال القائد العسكري الذي أمضى 37 عامًا في الجيش ويشرف على 106,000 عنصر ضمن مهمته الحالية، إن فرض الصين حصارا على تايوان أصبح محتملاً، لاسيما مع “البروفات التي نفذتها القوات الصينية خلال الفترة الماضية”.

كما أوضح أنه قبل خمس سنوات لم يكن ليخطر على باله أن تفكر بكين في مثل هذه المناورات، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

إلى ذلك، أعلن كلارك الذي عين في منصبه بنوفمبر الماضي، أن الجيش الأميركي نشر أنظمة صاروخية جديدة لردع العدوان الصيني.

وألمح إلى هجومٍ برمائيٍ صينيٍ محتمل للسيطرة على تايوان.

وتدّعي الصين أن تايوان جزء من أراضيها، ولا تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها، إذ لوحت مرارا بالخيار العسكري، ومن بين الطرق التي قد تستخدمها لإخضاع الجزيرة ذات الحكم الذاتي، تطويقها وعزلها عن بقية العالم.

كما نفذت منذ عام 2022، سلسلة من التدريبات العسكرية التي تُحاكي هذا الحصار.

كذلك كثّفت ضغطها شبه اليومي في “المنطقة الرمادية” حول تايوان باستخدام الطائرات المقاتلة والسفن الحربية وسفن خفر السواحل والطائرات المسيرة وغيرها.

يشار إلى أن الصين تحت قيادة رئيسها شي جين بينغ، شهدت عملية بناء عسكرية ضخمة، حيث راحت تُنتج سفنًا حربية وصواريخ ورؤوسًا نووية بوتيرة متسارعة.

وقد حوّل هذا التحول الجذري السريع القوة الاقتصادية إلى ألد منافس للولايات المتحدة، وأجبرها على إعادة توجيه نفسها نحو حقبة جديدة من التنافس بين القوى العظمى، وفق ما رأى عدد من المراقبين.