الثلاثاء 16 رمضان 1445 ﻫ - 26 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الأوكراني: أسقطنا 12 طائرة مسيرة في هجوم روسي الليلة الماضية

منذ ساعة واحدة
حطام طائرة مسيرة- أرشيفية

حطام طائرة مسيرة- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال بيان للجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية باتجاهها وعددها 12.

وأضاف أنه دمر الطائرات المسيرة إيرانية الصنع فوق منطقتي ميكولايف في الجنوب وخاركيف في الشرق.

ويوم أمس الاثنين أعلن مسؤولون أن مبنى مكونا من ثلاثة طوابق في وسط كييف تعرض لأضرار بالغة جراء هجوم صاروخي روسي أدى إلى سقوط حطام الصواريخ في ثلاث مناطق أخرى بالمدينة.

ودوت سلسلة انفجارات في أنحاء العاصمة الأوكرانية، ورأى مراسل لرويترز عمودا من الدخان يتصاعد في شرق المدينة.

وكتبت الإدارة العسكرية للمدينة على تطبيق تلغرام للتراسل “في منطقة بيشيرسك (الوسطى)، تضرر مبنى غير سكني متعدد الطوابق”. وكانت قد وصفت المبنى بأنه سكني في بيان سابق.

وكثفت روسيا بشكل كبير ضرباتها الصاروخية على أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على الأسلحة الأمريكية
غزة تحت النار
الولايات المتحدة: إسرائيل قدّمت ضمانات بشأن استخدام الأسلحة الأميركية
لويد أوستن ويوآف غالانت
غزة تحت النار
لبحث سبل هزيمة حماس.. أوستن يلتقي غالانت اليوم
ميليشيات إيرانية في سوريا
المرصد السوري: مقتل 8 من الميليشيات الإيرانية بقصف على دير الزور

الأكثر قراءة

جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
تصريحات مفاجئة لضابط إسرائيلي كبير: نحن سمحنا لحزب الله بهذا الأمر!
رسم توضيحي للعاصفة المغناطيسية
عاصفة مغناطيسية شديدة خلال ساعات.. إلى أي مدى ستؤثر على الأرض!؟
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
99% من واردات الأسلحة لإسرائيل من هاتين الدولتين.. صحيفة إسرائيلية تكشف!