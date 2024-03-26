الجيش الأوكراني: أسقطنا 12 طائرة مسيرة في هجوم روسي الليلة الماضية

قال بيان للجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية باتجاهها وعددها 12.

وأضاف أنه دمر الطائرات المسيرة إيرانية الصنع فوق منطقتي ميكولايف في الجنوب وخاركيف في الشرق.

ويوم أمس الاثنين أعلن مسؤولون أن مبنى مكونا من ثلاثة طوابق في وسط كييف تعرض لأضرار بالغة جراء هجوم صاروخي روسي أدى إلى سقوط حطام الصواريخ في ثلاث مناطق أخرى بالمدينة.

ودوت سلسلة انفجارات في أنحاء العاصمة الأوكرانية، ورأى مراسل لرويترز عمودا من الدخان يتصاعد في شرق المدينة.

وكتبت الإدارة العسكرية للمدينة على تطبيق تلغرام للتراسل “في منطقة بيشيرسك (الوسطى)، تضرر مبنى غير سكني متعدد الطوابق”. وكانت قد وصفت المبنى بأنه سكني في بيان سابق.

وكثفت روسيا بشكل كبير ضرباتها الصاروخية على أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية.