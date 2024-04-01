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الجيش الأوكراني: إسقاط طائرتين مسيرتين من أصل 3 أطلقتها روسيا

منذ 14 دقيقة
مسيرات روسية أسقطتها أوكرانيا- أرشيفية

مسيرات روسية أسقطتها أوكرانيا- أرشيفية

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين إن سلاح الجو أسقط طائرتين مسيرتين من إجمالي ثلاث مسيرات من طراز شاهد أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

ولم تذكر هيئة الأركان العامة المزيد من التفاصيل حول الهجوم في تقرير لها نُشر على فيسبوك. كما لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة التي لم يتم اعتراضها قد أصابت هدفها.

وكانت ليلة الاثنين هادئة نسبيا بالنسبة لأوكرانيا بعد سلسلة الهجمات التي كثفتها روسيا على البنية التحتية للطاقة في البلاد على مدى أكثر من أسبوع.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع. وواصلت استهداف محطات الكهرباء الحرارية والمائية في أوكرانيا الأسبوع الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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