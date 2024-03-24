الجيش الأوكراني: استهدفنا سفينتي إنزال روسيتين في هجوم على القرم

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد أنه استهدف سفينتي إنزال روسيتين كبيرتين ومركز اتصالات وبنية تحتية أخرى يستخدمها الأسطول الروسي في البحر الأسود، وذلك في هجمات شنتها الليلة الماضية على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من حجم الأضرار.

وذكر حاكم سيفاستوبول المعين من قبل روسيا في وقت سابق اليوم الأحد أن أوكرانيا شنت هجوما كبيرا الليلة الماضية، وقال إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من عشرة صواريخ فوق الميناء الواقع بشبه جزيرة القرم.

وأضاف الحاكم عبر تطبيق التراسل تيليجرام “جيشنا يتصدى لهجوم واسع على سيفاستوبول”.

وقال إن المعلومات الأولية أظهرت إسقاط أكثر من عشرة صواريخ. وتابع أن امرأة أصيبت بشظية كما لحقت أضرار بمبنى إداري وخط للغاز.

وقالت إدارة النقل في المنطقة إنه تم تعليق حركة النقل البحري والبري بين البر الرئيسي الروسي وشبه جزيرة القرم لعدة ساعات. وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.