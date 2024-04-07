الجيش الأوكراني: دمرنا 17 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد 7 نيسان /أبريل الجارين أن قواته دمرت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا‭ ‬على أوكرانيا خلال الليل وعددها 17.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على فيسبوك “هاجم المحتلون الروس أوكرانيا مرة أخرى خلال الليل باستخدام 17 طائرة مسيرة هجومية. استطاعت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تدميرها جميعا”.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.