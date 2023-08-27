الجيش الأوكراني دمر 4 صواريخ كروز روسية

أفادت القوات الجوية الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم الأحد 27\8\2023 بأن الجيش الأوكراني دمر أربعة صواريخ كروز في غارة جوية روسية خلال الليل.

وقالت إن القوات الأوكرانية رصدت ما يصل إلى ثمانية أهداف في الجو، لكنها لم تحدد الأماكن التي أصابتها الصواريخ الأخرى.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين الأحد في منطقتين على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق تيليغرام أن القوات أسقطت طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك في غرب روسيا وأسقطت الطائرة الأخرى في منطقة كورسك الواقعة إلى الجنوب منها مباشرة.