الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الأوكراني دمر 4 صواريخ كروز روسية

منذ 6 دقائق
صواريخ كروز- تعبيرية

صواريخ كروز- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أفادت القوات الجوية الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم الأحد 27\8\2023 بأن الجيش الأوكراني دمر أربعة صواريخ كروز في غارة جوية روسية خلال الليل.

وقالت إن القوات الأوكرانية رصدت ما يصل إلى ثمانية أهداف في الجو، لكنها لم تحدد الأماكن التي أصابتها الصواريخ الأخرى.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين الأحد في منطقتين على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق تيليغرام أن القوات أسقطت طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك في غرب روسيا وأسقطت الطائرة الأخرى في منطقة كورسك الواقعة إلى الجنوب منها مباشرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم استراليا
وزارة الدفاع: تحطم طائرة تقل أفرادا من الجيش الأمريكي في أستراليا
محطة فوكوشيما النووية باليابان
اليابان: النشاط الإشعاعي قرب محطة فوكوشيما أقل من الحد الأدنى
الصورة الجنائية التي التقطت لترامب في سجن فولتون
محاكمة ترامب
ترامب يجمع حوالي 7.1 مليون دولار منذ احتجازه في أتلانتا

الأكثر قراءة

زلزال
الخطر موجود فعلًا.. لبنان مُهدّد بـ "زلزال مدمّر" والاستعداد واجب
مستشفى المقاصد
فيديو.. حقيقة ما جرى الليلة في مستشفى المقاصد
إشكال بين بين فريقي بلدتي الصرفند والقصيبة في ملعب بلدة أنصار
فيديو.. مباراة كرة قدم في بلدة جنوبية تتحول إلى ساحة معركة!