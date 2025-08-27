الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن

اعتراض صاروخ، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاقه من اليمن- أرشيفية- رويترز

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض، فجر الأربعاء 27\8\2025، صاروخا أُطلق من اليمن، الذي يشنّ منه الحوثيون هجمات صاروخية على إسرائيل.

ويأتي هذا الاعتراض بعد ثلاثة أيام من قصف الجيش الإسرائيلي لأهداف تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال الجيش في بيان إنّه “إثر انطلاق صفّارات الإنذار في عدد من مناطق إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن”.

وأفادت وكالة “فرانس برس” بأنّ صفّارات الإنذار دوّت في القدس.

ويشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يتّهمونها بالارتباط بإسرائيل.

وتردّ إسرائيل على هذه الهجمات بضرب مواقع تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه استهدف مواقع “عسكرية” تابعة للحوثيين في صنعاء، من بينها أهداف تقع قرب القصر الرئاسي ومحطات للطاقة ومنشأة لتخزين الوقود، وذلك “ردّا على الهجمات المتكررة” التي شنّها الحوثيون على “دولة إسرائيل ومدنييها”.

وبحسب الحوثيين فقد أسفرت هذه الغارات عن سقوط عشرة قتلى.