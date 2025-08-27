الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن

منذ 3 ساعات
اعتراض صاروخ، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاقه من اليمن- أرشيفية- رويترز

اعتراض صاروخ، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاقه من اليمن- أرشيفية- رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض، فجر الأربعاء 27\8\2025، صاروخا أُطلق من اليمن، الذي يشنّ منه الحوثيون هجمات صاروخية على إسرائيل.

ويأتي هذا الاعتراض بعد ثلاثة أيام من قصف الجيش الإسرائيلي لأهداف تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال الجيش في بيان إنّه “إثر انطلاق صفّارات الإنذار في عدد من مناطق إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن”.

وأفادت وكالة “فرانس برس” بأنّ صفّارات الإنذار دوّت في القدس.

ويشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يتّهمونها بالارتباط بإسرائيل.

وتردّ إسرائيل على هذه الهجمات بضرب مواقع تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه استهدف مواقع “عسكرية” تابعة للحوثيين في صنعاء، من بينها أهداف تقع قرب القصر الرئاسي ومحطات للطاقة ومنشأة لتخزين الوقود، وذلك “ردّا على الهجمات المتكررة” التي شنّها الحوثيون على “دولة إسرائيل ومدنييها”.

وبحسب الحوثيين فقد أسفرت هذه الغارات عن سقوط عشرة قتلى.

    المصدر :
  • العربية
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

سيارة متضررة في نهر ليولي، بعد هطول أمطار غزيرة في أواخر يوليو أدت إلى إغراق القرية، في منطقة هوايرو في بكين، الصين، 13 أغسطس 2025. رويترز
أضرار بالطرق بقيمة 2.2 مليار دولار جراء الأمطار الغزيرة في الصين
الأمطار الموسمية في الهند
الهند.. مقتل 30 جراء أمطار غزيرة أدت لانهيار أرضي شمال البلاد
السفير الإيراني لدى أستراليا أحمد صادقي (الفرنسية)
غزة تحت القصف
هراء بالتأكيد.. أستراليا ترفض ادعاءات إسرائيل بشأن طرد السفير الإيراني

الأكثر قراءة

آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
أمن الدولة يقفل محلّ مختار سابق
منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان
أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش