الجيش الإسرائيلي سارق!

تحدث تقرير مثير للجدل نشره موقع “ذا ماركر” العبري عن سرقة جنود إسرائيليين لبيوت المستوطنين الذين تركوها في النقب الغربي.

‏يقول مستوطن إسرائيلي للموقع العبري المذكور “لقد أفرغوا كل أدراجي “يقصد جيش الاحتلال”، ويضيف “إن بيوت المهجرين من الجنوب تركت مفتوحة للعبث والسرقة”.

وقد قال سكان مستوطنات النقب الغربي الذين جرى إجلاؤهم من منازلهم “إن المنازل تعرضت للعبث ونُهبت أشياء ثمينة من بعضها على يد جنود الجيش الإسرائيلي على ما يبدو، ووفق أقوالهم.

فيما أشار المجلس الإقليمي في مستوطنة أشكول إلى “إنه جرى لفت انتباه الجيش إلى الشكاوى، وفتح بالفعل تحقيق في أعقاب إحدى الشكاوى”.

وتسلط مثل هذه التجاوزات الضوء على حالة الفوضى التي تعم المجتمع الإسرائيلي الآن، وحتى أن مسؤولاً أمريكياً أشار إلى صدمة واشنطن نتيجة الفوضى العارمة داخل إسرائيل والتفكك الحاصل على مستوى الجيش و الأمن.

و في إسرائيل هناك عرف إعلامي و سياسي قائم على مبدأ الكتمان و عدم ذكر أي تفاصيل في ظل الحروب، لكن مواقع عبرية تابعة لأحزاب اليسار الإسرائيلي الرافضة حتى اليوم دخول الحكومة تنشر مثل هكذا أخبار غريبة و واقعية.