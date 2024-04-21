الجيش الإسرائيلي: لا علم لنا بأي عقوبات أمريكية على وحدة "نتساح يهودا"

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد 21 نيسان/أبريل 2024، إنه لا علم له بأي عقوبات أمريكية على وحدة ‘نتساح يهودا’ العسكرية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وأضاف الجيش أن وحدة نتساح يهودا التابعة له وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي.

وقال “بعد المنشورات حول فرض عقوبات على الوحدة، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي لا علم له بهذا الأمر. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، فسيتم مراجعته. يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون”.