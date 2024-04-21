الأحد 12 شوال 1445 ﻫ - 21 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي: لا علم لنا بأي عقوبات أمريكية على وحدة "نتساح يهودا"

منذ ساعة واحدة
جنود إسرائيليون

جنود إسرائيليون

A A A
طباعة المقال

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد 21 نيسان/أبريل 2024، إنه لا علم له بأي عقوبات أمريكية على وحدة ‘نتساح يهودا’ العسكرية، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار ضد الوحدة بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وأضاف الجيش أن وحدة نتساح يهودا التابعة له وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي.

وقال “بعد المنشورات حول فرض عقوبات على الوحدة، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي لا علم له بهذا الأمر. وإذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، فسيتم مراجعته. يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي ويواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقا للقانون”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مصدر أمني إسرائيلي يقول إن التفاوض مع حماس "قضية خاسرة"
غزة تحت النار
مصدر أمني إسرائيلي: التفاوض مع حماس "قضية خاسرة"!
شعار حركة حماس
غزة تحت النار
حماس: مساعدات أميركا الجديدة لإسرائيل "ضوء أخضر للعدوان"
رئيس الاكوادور
رئيس الإكوادور يسعى للحصول على موافقة على تدابير أمنية في استفتاء اليوم

الأكثر قراءة

قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بين إيران وإسرائيل.. "نيران صديقة"!
رئيس بلدية هيتلا يروي حادثة الاعتداء عليه.. اليكم التفاصيل
حارة حريك
حادث صدم ومطاردة في حارة حريك.. ماذا يجري؟