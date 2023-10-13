الجيش الإسرائيلي: لم نتمكن من تحديد موقع الرهائن حتى الآن!

نقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله، “لم نتمكن حتى الآن من تحديد موقع الرهائن، ولا إنقاذ أي منهم”.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إداراته تعمل بكل جهد للبحث عن الرهائن الأمريكيين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في صراعها مع إسرائيل، وذلك وفقا لمقطع من مقابلة مدتها ساعة نُشرت اليوم الجمعة.

وأضاف بايدن “لن أخوض في تفاصيل الأمر”، مشيرا إلى أنهم يبذلون كل جهد.

وصباح الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه تأكد من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرا داخل قطاع غزة، وذلك خلال مداهمة قواته البرية والمدرعة القطاع “في الـ24 ساعة الماضية”.

وجاء في بيان الجيش: “على مدى الـ24 ساعة الماضية، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي مداهمات محلية داخل أراضي قطاع غزة” للبحث عن “الإرهابيين” و”الأسلحة”، مضيفا أنه خلال هذه العمليات، بُذلت جهود أيضًا “للعثور على المفقودين”.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات مشاة مدعومة بالدبابات نفذت “ضربات موضعية” في قطاع غزة، الجمعة، فيما يبدو أنه أول إفصاح عن التحول من حملة جوية إلى توغلات برية.

وذكر الأميرال دانيال هاجاري في إفادة تلفزيونية أن الضربات شُنت لمهاجمة أفراد أطقم الصواريخ الفلسطينية والسعي لجمع معلومات حول المواقع التي تحتجز حركة حماس الرهائن فيها.