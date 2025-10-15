الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الصليب الأحمر تسلم رفات رهينتين إضافيتين بغزة

منذ 4 دقائق
الصليب الأحمر

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصليب الأحمر تسلم رفات رهينتين إضافيتين في غزة، في إطار اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان “وفقا للمعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فقد تم تسليم أفراده نعشين لمختطفين وهم الآن في طريقهم إلى قوة من جيش الدفاع والشاباك داخل قطاع غزة”.

من جهته، أفادت الجزيرة بأن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلمت جثماني أسيرين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في مدينة غزة، يأتي ذلك بعد تأكيد القسام أن المقاومة التزمت بما تم الاتفاق عليه وسلمت كل من لديها من أسرى أحياء وجثث تستطيع الوصول إليها.

وقالت كتائب القسام إن ما تبقى من جثث يحتاج جهودا كبيرة ومعدات بحث واستخراج خاصة، مؤكدة أنها تبذل جهدا كبيرا لإغلاق هذا الملف.

وكانت القسام أعلنت في وقت سابق اليوم أنها ستسلم جثتين إضافيتين لأسيرين إسرائيليين ضمن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث الرسمية، أن إسرائيل تستعد لتسلم جثث 5 من أسراها بغزة في وقت لاحق من مساء الأربعاء.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصليب الأحمر أبلغه بتسلم جثتي أسيرين وهما في الطريق إلى القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

والاثنين، أفرجت حماس، عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء، ومع تسليم الجثتين اليوم يرتفع عدد الجثامين التي سلمتها المقاومة الفلسطينية لإسرائيل إلى 10، مشيرة إلى أنها تحتاج وقتا لإخراج بقية الجثامين التي تقدر إسرائيل أنها 20 جثة، بينما ادعت تل أبيب الأربعاء أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

    المصدر :
  • وكالات

