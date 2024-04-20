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الجيش الإسرائيلي يدمر أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة

منذ ساعتين
الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

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أعلنت بلدية دير البلح في قطاع غزة، أن عمليات التدمير الممنهج التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، طالت أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة والمتواجد في دير البلح حي صلاح الدين.

وأشارت البلدية إلى أن هذا الاستهداف للمنظومة الصحية في القطاع بدأ باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية وإخراجها عن الخدمة. ومرورا باستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.

وأوضحت أن استهداف أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة والمتواجد في دير البلح حي صلاح الدين، جاء بقصف مباشر من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي وذلك أثناء التوغل المحدد للمنطقة الشرقية من دير البلح.

وحذرت بلدية دير البلح من أن هذا الاستهداف المتعمد من الاحتلال للمنظومة الصحية يأتي في سياق السياسة الصهيونية لتفريغ قطاع غزة وجعله غير صالح للحياة واستكمال لحلقات التدمير الممنهج لكل القطاعات التي من شأنها أن تعزز الوجود الفلسطيني على الأرض.

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