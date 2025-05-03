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الجيش الإسرائيلي يستدعي آلاف الجنود الاحتياط.. والسبب؟

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 3 - مايو - 2025 10:59 مساءً
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش أصدر، اليوم السبت، أوامر استدعاء لآلاف الجنود من الاحتياط لدعم توسيع هجومه على قطاع غزة، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل زيارته المرتقبة لأذربيجان.

وأفاد موقع “واي نت” الإخباري بأنه سيتم نشر جنود الاحتياط على حدود إسرائيل مع لبنان وفي الضفة الغربية المحتلة، ليحلوا بذلك محل جنود نظاميين سيقودون هجوما جديدا على غزة.

ولم يُدل الجيش بأي تعليق حتى الآن.

وأعلن مكتب نتنياهو في وقت سابق أن رئيس الوزراء أرجأ زيارته المقررة إلى أذربيجان في الفترة من السابع وحتى 11 مايو أيار مشيرا إلى التطورات الأخيرة في غزة وسوريا.

ولم يُعلن المكتب، الذي أشار أيضا إلى “الجدول الدبلوماسي والأمني ​​المكثف”، عن موعد جديد للزيارة.

وكان من المتوقع أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الهام علييف.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الجمعة أن مجلس الوزراء الأمني ​​وافق على خطط لعملية موسعة في قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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