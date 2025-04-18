الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا تم إطلاقه من اليمن، وتم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق في البلاد”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا: “اعترض سلاح الجو قبل قليل صاروخًا أُطلق من اليمن. تم تفعيل إنذارات في عدة مناطق في البلاد”.

كما ذكر حساب الجيش الإسرائيلي الرسمي على “إكس”، أن “صفارات الإنذار دوت في أنحاء البلاد عقب إطلاق صاروخ من اليمن”.

وأطلق الحوثيون العديد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على مناطق مختلفة في إسرائيل منذ أشهر دعما لقطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، زعمت وزارة الصحة والبيئة التابعة للحوثيين في اليمن، أن 20 شخصا قُتلوا وأُصيب 50 آخرون في غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن “عدد قتلى العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي، بلغ 20 منهم خمسة مسعفين، فيما بلغ عدد المصابين 50 من العمال والموظفين في الميناء، في حصيلة غير نهائية”، بحسب ما نقلت عنها وكالة “سبأ” اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون.

وكان مصدر أمني حوثي أعلن، الخميس، عن تعرض الحديدة لغارات أمريكية.