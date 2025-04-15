الجيش الإسرائيلي يعتقل شابًا من داخل مستشفى شمالي الضفة

اقتحم الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، مستشفى جنين الحكومي شمالي الضفة الغربية المحتلة، واعتقل شابا فلسطينيا، وفق شهود عيان.

وقال شهود العيان للأناضول إن قوات إسرائيلية اقتحمت مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين، ووصلت حتى قسمي التسجيل والطوارئ واعتقلت شابا.

وأضافوا أن القوات احتجزت عددا من العاملين في المستشفى، قبل أن تنسحب.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025 يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا على جنين ومخيمها، أسفر عن مقتل 36 فلسطينيا، واعتقال العشرات، وهدم مبانٍ ومنازل.

فيما وسع الجيش عدوانه في مخيمي طولكرم ونور شمس بمحافظة طولكرم.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 الف و400، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.