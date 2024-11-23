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الجيش الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا بينهم أطفال في الضفة الغربية

منذ 4 ساعات
إسرائيل تشنّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة

إسرائيل تشنّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة

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نفذ الجيش الإسرائيلي، حملت اعتقال طالت 15 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ومعتقلون سابقون، في عدة مناطق بالضفة الغربية، منذ مساء الجمعة وحتى فجر السبت.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان، أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الجمعة) وحتى صباح اليوم السبت، 15 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال وأسرى محررون”.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب) ونابلس وجنين وقلقيلية وطولكرم (شمال)، وفق البيان.

وأوضح النادي أن “الاحتلال يمارس خلال حملات الاعتقال، تنكيل بالأسرى وعائلاتهم، ويعتدي عليهم بالضرب المبرح، إلى جانب عمليات تخريب واسعة في المنازل”.

ووفق النادي، بلغ عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، “أكثر من 11 ألفا و800 من الضفة، بما فيها القدس”.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 795 شهيد، ونحو 6 آلاف و450 جريحًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

    المصدر :
  • الأناضول

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