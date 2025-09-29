الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 5 من عناصره باشتباكات عنيفة مع المقاومة بغزة

الجيش الإسرائيلي يقوم بإجلاء مصابين بعد معارك في قطاع غزة

أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 5 من عناصره بجروح خطيرة اليوم الاثنين في مدينة غزة، في وقت خاضت فيه المقاومة اشتباكات عنيفة مع القوات المتوغلة غربي المدينة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن ضابطين و3 جنود من الكتيبة 82 أصيبوا بجروح خطيرة وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج.

وفي التفاصيل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين تسللوا إلى موقع للكتيبة التابعة للواء كفير وقاموا بتركيب عبوتين على دبابة، مشيرة إلى وقوع اشتباك آخر منفصل.

وأضافت الإذاعة أن 6 عسكريين آخرين أصيبوا بجروح طفيفة في الاشتباكات.

وكانت منصات إخبارية إسرائيلية أفادت قبيل ذلك بوقوع قوة إسرائيلية في كمين بمدينة غزة مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن جنديين وإصابة 9 آخرين.

وذكرت المنصات الإسرائيلية أن 5 مروحيات عسكرية نقلت مصابين إلى عدة مستشفيات في تل أبيب وبئر السبع.

وتحدثت المصادر الإسرائيلية عن كمين مركب شمل استهداف دبابة وجرافة وتفجير عبوات ناسفة بقوة إنقاذ.

من جهتها، أكدت مصادر فلسطينية أن الكمين وقع شمالي حي النصر الذي يشهد توغلا للآليات الإسرائيلية. وقالت المصادر إن قوات الاحتلال نفذت غطاء ناريا مكثفا للانسحاب من منطقة الكمين.

اشتباكات عنيفة

وفي غضون ذلك، أفادت الجزيرة بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في حي النصر وشارع مستشفى الشفاء (غربي مدينة غزة) وسط تحليق مكثف للمسيرات والمروحيات.

وقالت إن مروحيات إسرائيلية تطلق النار باتجاه موقع الاشتباكات.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد أن تقدمت الدبابات الإسرائيلية في حي النصر غربي مدينة غزة ومحاور أخرى بالمدينة.

وخلال تقدمها باتجاه وسط مدينة غزة، تواجه قوات الاحتلال المتوغلة عمليات متصاعدة من جانب المقاومة الفلسطينية.