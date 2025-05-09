الجمعة 11 ذو القعدة 1446 ﻫ - 9 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

منذ 15 دقيقة
أفراد الطوارئ يعملون في موقع الهجوم الصاروخي الذي أطلق من اليمن في وقت سابق عند مدخل مطار بن غوريون في تل أبيب، إسرائيل، 4 مايو/أيار 2025. رويترز

أفراد الطوارئ يعملون في موقع الهجوم الصاروخي الذي أطلق من اليمن في وقت سابق عند مدخل مطار بن غوريون في تل أبيب، إسرائيل، 4 مايو/أيار 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل مضيفا أن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن منظومة ثاد الأميركية فشلت للمرة الثانية خلال أسبوع في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وأوضحت أن صاروخ اليوم تم اعتراضه بفضل منظومة حيتس الإسرائيلية.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت وقف حركة الطيران بشكل مؤقت في مطار بن غوروين بسبب اعتراض الصاروخ.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن الملايين فروا نحو الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ، وأكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيلية خلال توجهها إلى ملجأ.

وأكد الحوثيون في اليمن يوم الأربعاء أنهم سيواصلون مهاجمة إسرائيل رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستتوقف عن قصف الحوثيين في اليمن، قائلا إن الجماعة وافقت على عدم مهاجمة السفن الأمريكية.

وهاجم الحوثيون العديد من السفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية، في حملة يقولون إنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وتخوض إسرائيل حربا في غزة منذ الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البابا ليو الرابع عشر المنتخب حديثًا يظهر على شرفة كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
الفاتيكان: قداس التنصيب الرسمي للبابا سيقام في 18 أيار
أعلام تحمل صورة لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان. رويترز
حزب العمال الكردستاني يجتمع في العراق.. ويتخذ "قرارات تاريخية"!
الزجاج الأمامي لحافلة تضررت جراء قصف عبر الحدود في بونتش بالقرب من خط المراقبة بين الهند وباكستان، 8 مايو/أيار 2025
في ظل التوترات بين الهند وباكستان.. هل نحن على حافة "الانفجار النووي"؟

الأكثر قراءة

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. رويترز
عن حزب الله.. ماذا قال الرئيس الفرنسي؟
مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!
ترامب ونتنياهو
غزة تحت القصف
إذاعة الجيش الإسرائيلي: ترامب يشعر بخيانة نتنياهو ويستبعده من قراراته