الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أفراد الطوارئ يعملون في موقع الهجوم الصاروخي الذي أطلق من اليمن في وقت سابق عند مدخل مطار بن غوريون في تل أبيب، إسرائيل، 4 مايو/أيار 2025. رويترز

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل مضيفا أن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن منظومة ثاد الأميركية فشلت للمرة الثانية خلال أسبوع في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وأوضحت أن صاروخ اليوم تم اعتراضه بفضل منظومة حيتس الإسرائيلية.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت وقف حركة الطيران بشكل مؤقت في مطار بن غوروين بسبب اعتراض الصاروخ.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن الملايين فروا نحو الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ، وأكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيلية خلال توجهها إلى ملجأ.

وأكد الحوثيون في اليمن يوم الأربعاء أنهم سيواصلون مهاجمة إسرائيل رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستتوقف عن قصف الحوثيين في اليمن، قائلا إن الجماعة وافقت على عدم مهاجمة السفن الأمريكية.

وهاجم الحوثيون العديد من السفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية، في حملة يقولون إنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وتخوض إسرائيل حربا في غزة منذ الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.