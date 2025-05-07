الأربعاء 9 ذو القعدة 1446 ﻫ - 7 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق

منذ 5 دقائق
مسيرات

طائرة مسيرة

A A A
طباعة المقال

صرح الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه اعترض مسيرة أطلقت من جهة الشرق بعد تفعيل الإنذارات.

وأضاف الجيش في بيان: “اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق حيث تم تفعيل إنذارات وفق السياسية المتبعة”.

ولم يحدد الجيش المنطقة التي انطلقت منها المسيرة، ولكن صحيفة “يديعوت أحرونوت” قالت إنها أطلقت من اليمن.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الثلاثاء تنفيذ هجمات واسعة على العاصمة اليمنية صنعاء شملت مطار صنعاء ومحطات كهرباء مركزية ومصنع للإسمنت.

ولم تعلن جماعة الحوثي اليمنية عن تنفيذ هذا الهجوم، إذ أنها تعلن بشكل متكرر تنفيذها عمليات عسكرية بصواريخ باليستية ومسيرات ضد مواقع وقواعد عسكرية داخل إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين - أرشيفية
غزة تحت القصف
30 معتقلاً بعد احتجاج طلابي ضد بوينغ بجامعة واشنطن
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز
غزة تحت القصف
تصعيد جديد.. نتنياهو يربط "النصر في غزة" بتغيير إقليمي شامل
القسام تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال بغزة
غزة تحت القصف
المقاومة تتصاعد في غزة.. القسام تعلن عملية جديدة وتستهدف آلية عسكرية إسرائيلية

الأكثر قراءة

عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
هكذا يموّل حزب الله نفسه.. شبكة معقدة لا تخطر "عالبال"!
بشار الأسد وزوجته
سفير روسي يفجر مفاجأة: هذه الشروط السرية لإقامة الأسد وعائلته في موسكو
وزارة الداخلية اللبنانية
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان