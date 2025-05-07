الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق

صرح الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه اعترض مسيرة أطلقت من جهة الشرق بعد تفعيل الإنذارات.

وأضاف الجيش في بيان: “اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق حيث تم تفعيل إنذارات وفق السياسية المتبعة”.

ولم يحدد الجيش المنطقة التي انطلقت منها المسيرة، ولكن صحيفة “يديعوت أحرونوت” قالت إنها أطلقت من اليمن.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الثلاثاء تنفيذ هجمات واسعة على العاصمة اليمنية صنعاء شملت مطار صنعاء ومحطات كهرباء مركزية ومصنع للإسمنت.

ولم تعلن جماعة الحوثي اليمنية عن تنفيذ هذا الهجوم، إذ أنها تعلن بشكل متكرر تنفيذها عمليات عسكرية بصواريخ باليستية ومسيرات ضد مواقع وقواعد عسكرية داخل إسرائيل.