الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك رفح في قطاع غزة

منذ 5 دقائق
الجيش الإسرائيلي يفجر بغزة يومياً 17 عربة كل واحدة تعادل زلزالاً

الجيش الإسرائيلي يفجر بغزة يومياً 17 عربة كل واحدة تعادل زلزالاً

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر في معارك رفح جنوبي قطاع غزة، في حين شن الاحتلال سلسلة من الغارات والقصف المدفعي منذ صباح اليوم.

وأوضح الجيش أن الضابط والجندي القتيلين والجندي المصاب يتبعون كتيبة 932 في لواء ناحال، وهو اللواء الذي يعمل على التدمير الممنهج في رفح حيث يسيطر بشكل كامل على المدينة.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أكدت أن الجيش قصف نحو 100 هدف في قطاع غزة منذ ساعات الصباح.

وقد استهدف القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي مناطق في رفح وخان يونس (جنوبا)، وفي مخيم النصيرات وبلدة الزوايدة (وسط القطاع)، وكذلك في جباليا (شمالا)، وذلك بعدما ادعى جيش الاحتلال أن مقاتلين فلسطينيين هاجموا آليات هندسية تابعة له في رفح.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية- إن رئيس الحكومة أوعز بالعمل بقوة ضد أهداف في غزة عقب ما سماه خرق حماس وقف إطلاق النار.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي -في بيان منفصل- أنه عقب حادثة رفح “عقد نتنياهو جلسة أمنية وأصدر بعدها أوامر بإجراءات حازمة ضد أهداف معينة في غزة”.

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “حماس ستدفع ثمنا باهظا” و”إذا لم تفهم الرسالة فسيتصاعد مستوى ردودنا”.

    المصدر :
  • الجزيرة

