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الجيش الإسرائيلي يكشف عن أول صاروخ كهربائي بصري من الجيل السادس

9 - يونيو - 2022
صاروخ- أرشيفية

صاروخ- أرشيفية

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كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، عن أول صاروخ كهربائي بصري من الجيل السادس في العالم.

وأطلق الجيش الإسرائيلي على الصاروخ اسم “تموز 4”. وفي التفاصيل، يمكن إطلاقه من عربات متحركة وأهداف ثابتة وحتى طائرات.

ومن مميزات الصاروخ الإسرائيلي الجديد، أنه يمكن إطلاق 4 صواريخ في وقت واحد من قواعد له ويستطيع ضرب أهداف على بعد 50 كم.

ويمتلك الصاروخ خاصية نقل السيطرة عليه من طائرة هليكوبتر إلى مركبة مدرعة، بمعنى أن الطائرات المروحية أو الاستطلاع يمكن أن تنقله إلى مركبة عسكرية متحركة أو ثابتة وتقوم المركبة بإطلاقه تجاه الهدف أو العكس صحيح. وفق صحيفة ” القدس “.

طائرات “أف 35” قادرة على ضرب أهداف إيرانية

طوّر سلاح الجو الإسرائيلي طائرات “أف 35″، لتكون قادرة على ضرب أهداف إيرانية، دون الحاجة للتزود بالوقود في الجو، وفق ما قالت صحيفة إسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية: “في مواجهة تطوير إيران المستمر لقدراتها النووية، طوّر سلاح الجو الإسرائيلي قدرة جديدة، تُمكّن طائراتها المقاتلة من طراز “أف ٣٥” من الطيران من إسرائيل إلى إيران، دون الحاجة إلى التزود بالوقود في الجو”.

وأضافت: “يعتبر هذا التطوّر دفعة لقدرات سلاح الجو الإسرائيلي، ويأتي في الوقت الذي زاد فيه الجيش الإسرائيلي استعداداته لضربة مستقبلية، ضد القدرات النووية الإيرانية”.

ولم تدلِ “جروزاليم بوست”، بتفاصيل عن التطوير الجديد للطائرة، التي استلمت إسرائيل، خلال السنوات الأخيرة، العشرات منها.
وحتى الآن لم تسمح الولايات المتحدة الأمريكية، ببيع هذا النوع من الطائرات، لأي دولة في الشرق الأوسط، إلا “إسرائيل”.

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