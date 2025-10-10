الجيش الإسرائيلي ينشر خريطة لمواقع تواجده.. ويحذر سكان غزة من الاقتراب!

جنود إسرائيليون يقفون بجانب دبابات إسرائيلية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس اتفقتا على المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة، 9 أكتوبر 2025. رويترز

مع انتهاء الانسحاب الأولي للقوات الإسرائيلية من مناطق عدة في غزة، وتدفق آلاف النازحين اليوم الجمعة من جنوب القطاع إلى الشمال، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لمواقع تواجده.

وبينت الخريطة أن القوات الإسرائيلية لا تزال تتواجد في منطقة رفح، ومعبر كرم أبو سالم، ومحور فيلادلفيا، جنوب القطاع فضلا عن بيت حانون، ، وبيت لاهيا، والشجاعية، شمال القطاع، بالإضافة إلى “ناحال عوز”، و”نيريم” وغيرها من المستوطنات بغلاف غزة

في حين حذر الجيش الإسرائيلي من الاقتراب من مراكز تواجد قواته في القطاع، بعدما سمح للغزيين بالانتقال من الجنوب إلى الشمال عبر طريق الرشيد وطريق صلاح الدين.

كما نبّه من ممارسة الصيد أو السباحة والغوص في البحر على طول المنطقة البحرية، على مدى الأيام المقبلة.

كذلك منع “الاقتراب من المنطقة العازلة الملاصقة لإسرائيل”، مؤكداً أن الأمر شديد الخطورة.

مناطق الانسحاب

أتى ذلك، بعدما انسحبت القوات الإسرائيلية من شارع الجلاء ومحيط منطقة الجامعات غربي مدينة غزة، وحي تل الهوا والزيتون جنوبها، فضلا عن بركة الشيخ رضوان شرق المدينة، وشارع الرشيد غربها.

كما انسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة أبو حميد ودوار بني سهيلا وسط المدينة.

إلى ذلك، تراجعت القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع الذي شهد في الوقت عينه غارات على المواصي وغيرها من المواقع، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

يذكر أنه رغم تلك الانسحابات، سيبقى ما يقارب 53% من القطاع الفلسطيني المدمر تحت السيطرة الإسرائيلية، على أن يتم لاحقاً في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الانسحاب من بقية المناطق حتى الخط العازل على طول القطاع والذي تقدر مساحته بما نسبته 15% من القطاع الفلسطيني.