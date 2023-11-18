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الجيش الروسي: قتلنا 75 جندياً أوكرانيا بقصف حول نهر دنيبرو

منذ 34 دقيقة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قال الجيش الروسي (السبت 18-11-2023) إنه قصف قوات أوكرانية بكثافة حول نهر دنيبرو في جنوب أوكرانيا وقتل ما يصل إلى 75 جنديا أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من تقارير ساحة القتال.

وذكر الجيش الأوكراني أمس الجمعة أن القوات الأوكرانية أبعدت الجنود الروس عن مواقعهم على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو في أنحاء من منطقة خيرسون وأنشأ رؤوس عدة جسور.

واعترفت روسيا لأول مرة يوم الأربعاء بأن بعض القوات الأوكرانية عبرت الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، لكنها أضافت أنهم واجهوا “نيران الجحيم”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت إن المدفعية والضربات الجوية استهدفت القوات الأوكرانية في مستوطنة كاشكاريفكا على الضفة الغربية لنهر دنيبرو وعلى جزيرتين، مما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 75 من الجنود وتدمير أربع سيارات.

    المصدر :
  • رويترز

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