الجيش الروسي يستأنف الهجوم على أوكرانيا من جميع الاتجاهات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، عن أوامر صدرت لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: “بالأمس، بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات، تم تعليق الأعمال العدائية النشطة في الاتجاهات الرئيسية للعملية”.

وأضاف: “بعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن عملية التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع الوحدات بتطوير هجوم في جميع الاتجاهات وفقا لخطة العملية”.

وأضاف البيان: “تعمل مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوهانسك بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح الهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا”.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، حصيلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا التي أطلقتها قبل يومين.

وأكدت الدفاع الروسية نجاحها في تدمير 821 منشأة عسكرية وإسقاط 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات في أوكرانيا.

وأشارت إلى نجاحها في تدمير ٧ زوارق حربية أوكرانية أيضا ضمن سلسلة عملياتها العسكرية المتواصلة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها لا تستهدف المدن الأوكرانية وتتخذ كافة التدابير لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

وأعلنت أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز أطلقت جوا وبحرا، وذلك في اليوم الثالث من العلميات الروسية في أوكرانيا.

وصباح السبت، تدور مواجهات في كييف من أجل السيطرة على العاصمة الأوكرانية، حيث جرت معارك في جادة النصر، أحد الشرايين الرئيسية بالمدينة، بعد ساعات من توجيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي دعوة إلى التعبئة، وفق “فرانس برس”.

وأعلنت القوات البرية الأوكرانية أنها دمرت رتلا روسيا من خمس آليات عسكرية بينها دبابة قرب محطة بيريستيسكا للمترو على جادة النصر في شمال غرب العاصمة.

وطلب من سكان العاصمة البقاء في الملاجئ وعدم الاقتراب من النوافذ إن كانوا في منازلهم. ودوت صفارات الإنذار من غارة جوية فجرا في خاركيف، المدينة الكبرى في شرق أوكرانيا القريبة من الحدود الروسية، بحسب جهاز الاتصالات الخاصة.