الجيش الروسي يقصف أهدافا للقيادة والمخابرات الأوكرانية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها (الأربعاء 30-8-2023) إن القوات الروسية قصفت بنجاح عددا من أهداف القيادة والمخابرات الأوكرانية.

جاء هذا البيان بعد تعرض العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل لأحد أكبر الضربات الجوية منذ الربيع، مما أسفر عن مقتل اثنين.

في سياق متصل، هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية أهدافا في ست مناطق على الأقل في عمق روسيا الأربعاء، بما في ذلك المطار ودمرت فيه طائرات نقل عسكرية.

ونشب حريق ضخم في مطار عسكري بمنطقة بسكوف الواقعة شمال روسيا والتي تبعد أكثر من 600 كيلومتر عن أوكرانيا. وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بوقوع أضرار فيما لا يقل عن أربع طائرات نقل عملاقة من طراز (آي.إل-76) وبأن اثنتين منها “اشتعلت فيهما النيران”.

وتأتي الهجمات في الوقت الذي قالت فيه السلطات في كييف إن شخصين على الأقل قُتلا فيما وصفتها بأنها أعنف ضربات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية منذ أشهر.

وأظهر مقطع فيديو نشره حاكم بسكوف على تيليغرام حريقا ضخما وفي الخلفية تدوي صفارات إنذار ويتردد صوت انفجار.

وأظهر مقطع فيديو آخر عبر الإنترنت أنظمة مضادة للطائرات خلال عملها في أنحاء المدينة التي تبعد 32 كيلومترا فقط إلى الشرق من حدود روسيا مع إستونيا العضو بحلف شمال الأطلسي.

وتقول موسكو إنها أحبطت جميع الهجمات. وعادة ما تصف روسيا جميع هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية بأنها غير ناجحة، بغض النظر عن الأضرار على الأرض.

ولم يصدر تعقيب من كييف التي تحجم بشكل عام عن التعليق على هجمات بعينها على أراض داخل روسيا، لكنها تقول إن من حقها قصف أهداف عسكرية دفاعا عن النفس.بعد الدفاعات الروسية شديدة التحصين التي تنتشر فيها الألغام، على الرغم من أنها قالت في الأسبوع المنصرم إنها اخترقت أخيرا أول خط دفاع رئيسي.