الجيش السوداني: دولتان مجاورتان تحاولان مساعدة قوات الدعم السريع

قال الفريق أول بالجيش السوداني شمس الدين كباشي لقناة العربية اليوم الثلاثاء إن دولتين مجاورتين تحاولان تقديم مساعدات لقوات الدعم السريع شبه العسكرية دون تسمية الدولتين.

وقال كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني إن الجيش وافق على هدنة لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) بعد أيام من الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

هدنة 24 ساعة

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، الثلاثاء إن القوات شبه العسكرية تؤكد موافقتها على “هدنة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى”.

وأضاف حميدتي أن القوات المسلحة السودانية لم تلتزم بوقف إطلاق النار وقصفت مناطق مكتظة بالسكان من الجو وعرضت أرواح المدنيين للخطر.

وقال في سلسلة تغريدات “ننتظر المزيد من المناقشات مع وزير الخارجية الأمريكي حول سبل معالجة هذه الانتهاكات”.