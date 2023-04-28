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الجيش السوداني: قوات الدعم السريع أطلقت النار على طائرة إجلاء تركية

منذ 11 دقيقة
اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (تويتر)

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قال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية أطلقت النار على طائرة إجلاء تركية أثناء هبوطها في مطار وادي سيدنا خارج الخرطوم، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم وإلحاق الضرر بخزانات الوقود.

وأضاف الجيش السوداني في بيانه أن الطائرة هبطت بسلام ويجري إصلاحها.

هذا وقال الطرفان المتحاربان في السودان أمس الخميس 24\4\2023 إنهما سيمددان وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة أخرى لكن العنف استمر في العاصمة الخرطوم ومنطقة دارفور في غرب البلاد، فيما قالت الولايات المتحدة إن انتهاكات وقف إطلاق النار تثير القلق.

ولقى المئات حتفهم وفر عشرات الآلاف للنجاة بحياتهم في أسبوعين من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكانت القوتان المتصارعتان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قد أطاحتا معا بحكومة مدنية في انقلاب أكتوبر\تشرين الأول 2021 لكنهما الآن يتناحران على السلطة مما يؤدي إلى تعطل الانتقال المدعوم دوليا إلى الديمقراطية ويهدد بزعزعة استقرار منطقة هشة.

    المصدر :
  • رويترز

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