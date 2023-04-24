الجيش السوداني: مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بنيران قوات الدعم السريع

قال الجيش السوداني في بيان الاثنين إن مساعد الملحق العسكري المصري في السودان قتل بنيران قوات الدعم السريع شبه العسكرية أثناء قيادته لسيارته في العاصمة الخرطوم.

هذا وفي وقت سابق قال السفير السعودي في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، الاثنين، إن عمليات إجلاء الرعايا العرب والأجانب من السودان مستمرة، لافتا إلى أن دولا عربية وأجنبية نسقت مع المملكة لإجلاء رعاياها.

وأضاف في مقابلة مع “العربية” أنه من المقرر أن تغادر في وقت لاحق اليوم الاثنين 24\4\2023 من بورتسودان سفن تحمل أكثر من 2000 شخص.

كما أكد أن جهود التهدئة في السودان لم تتوقف، موضحا أن الآلية الثلاثية مستمرة بالعمل على وقف التصعيد بين الجيش والدعم السريع.