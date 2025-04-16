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الجيش السوداني يتقدم غرب أم درمان ويدمر آليات للدعم السريع

منذ ساعتين
الجيش السوداني

الجيش السوداني

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أكد الجيش السوداني، تقدمه في غرب مدينة أم درمان واستعادته السيطرة على 3 مناطق ومعسكر من “قوات الدعم السريع”.

وقال الحيش السوداني في بيان: “مواصلة لنجاحاتها الساحقة بغرب أم درمان، تمكنت قواتنا اليوم من سحق وتدمير مليشيا الدعم السريع” .

وأضاف: “وذلك في مناطق الصفوة والحلة الجديدة وقرية الصفيرا ومعسكر الكونان (تابع لقوات الدعم السريع) وجاري تصفية ما تبقى من جيوب محدودة بالمنطقة”.

وأشار إلى أن قوات الجيش “دمرت عددا من المركبات القتالية لقوات الدعم السريع، وقتلت العشرات منهم، وتطارد البقية”.

وحتى الساعة 16:30 (ت.غ) لم تعقب قوات الدعم السريع على بيان الجيش السوداني.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الجاري تشهد مناطق جنوب وغرب أم درمان اشتباكات عنيفة بين الجيش و”الدعم السريع”، ويسعى الأول لفرض سيطرته على آخر معاقل الأخيرة في المدينة ثالث مدن العاصمة الخرطوم.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

    المصدر :
  • الأناضول

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