الجيش السوداني يصد هجوماً لقوات الدعم السريع جنوب غربي الفاشر

أحبطت قوات الجيش السوداني، وبمساندة القوة المشتركة التابعة لحركات دارفور، هجوماً واسع النطاق نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، في مسعى للتقدم داخلها، بحسب ما نقلته مصادر لقناتي «العربية» و«الحدث».

وأوضحت المصادر أن الجيش استولى على عدد من المركبات القتالية التي استخدمتها قوات الدعم السريع في الهجوم، وذلك بعد قصف مدفعي متبادل بين الجانبين، ركّز خلاله الجيش ضرباته على المحور الجنوبي الغربي للمدينة.

هذا ودانت الولايات المتحدة عمليات القتل في مخيم أبو شوك للنازحين بولاية شمال دارفور. وقال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس، إن واشنطن قلقة إزاء التقارير عن أعمال عنف تمارسها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، داعياً إلى تمكين وصول المساعدات دون عوائق ولحماية المدنيين بالسودان.

وفي سياق آخر، أفاد مراسل “العربية” و”الحدث”، باستهداف مسيرة احتفالاً وحشداً لقوات درع السودان لمناسبة عيد الجيش السوداني.

ولم تتسبب المسيرة بسقوط ضحايا في منطقة تمبول بولاية الجزيرة وسط السودان.

وتجري السلطات تحقيقا لمعرفة مصدر ومنصة انطلاق المسيرة التي استهدفت “درع السودان”.