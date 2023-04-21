الجيش السوداني يقول إنه بدأ تطهير "بؤر وجود الجماعات المتمردة"

قال الجيش السوداني الجمعة إنه بدأ تطهير “بؤر وجود الجماعات المتمردة” حول العاصمة الخرطوم.

وذكر في بيان “تجاوزنا مرحلة الصمود والتحدي إلى مرحلة التنظيف التدريجي لبؤر وجود الجماعات المتمردة حول العاصمة”.

هذا ولاتزال الاشتباكات المستمرة منذ حوالي الاسبوع في العاصمة السودانية مشتعلة، وسط مخاوف من تفاقم ازمة اجتماعية وصحية وغذائية.

هذا وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، الجمعة، إن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع متوقفة عن العمل.

وقالت النقابة إن 55 مستشفى أساسيا في العاصمة والولايات من أصل 78 متوقفة عن العمل والباقي مهدد بالإغلاق لنقص الكوادر والإمدادات الطبية والإمدادات والكهرباء والمياه.