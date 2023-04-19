الجيش السوداني يكشف سبب عدم حسم المعركة

قال الجيش السوداني، أنه كان بإمكانه حسم المعركة بتنفيذ ضربات جوية، لكنه يعطي الأولوية لأرواح المدنيين.

مع استمرار المعارك لليوم الخامس على التوالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لاسيما في محيط مقر القيادة العامة وسط الخرطوم.

وأكد الجيش، الأربعاء أن قواته كان بإمكانها حسم المعركة بضربات جوية خلال ساعات، لكن شدد على أن “الأولوية بالنسبة له تكمن في حفظ أرواح المدنيين”، لاسيما أن للدعم السريع قواعد وسط الأحياء السكنية.

الفرق بيننا وبين الميليشيات

كما أضاف قائلاً في بيان “كان من السهولة بمكان التعامل ضرب تجمعات المتمردين بالقوات الجوية داخل تمركزاتها بوسط الخرطوم والقضاء على التمرد في ساعات، لكن لا يمكن للقوات المسلحة أن تسلك هذا المسلك وتضع حياة الناس على المحك، وهذا هو الفرق بين الجيوش الوطنية والميليشيات”.

إلى ذلك، جدد الدعوة إلى أفراد الدعم السريع من أجل تسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية، و”الخروج من حالة التمرد هذه”، بعد أن تعهد سابقاً بسلامتهم.

اشتباكات عنيفة بمحيط مقر القيادة

أما عن المستجدات والاشتباكات في مقر القيادة العامة، فأوضح أن “القوات المسلحة تصدت لهجوم جديد على محيط القيادة وكبدت العدو خسائر كبيرة في الأرواح وتدمير عدد من العربات القتالية”، وفق تعبيره.

تأتي تلك التصريحات فيما شهد محيط القيادة انفجارات واشتباكات عنيفة، اليوم، فضلا عن قتال في محيط المطار، ومقر مبنى التلفزيون الرسمي في أم درمان أيضاً، وسط ارتفاع أعداد القتلى منذ انطلاق الصراع العسكري يوم السبت الماضي (15 أبريل) إلى 174 قتيلا، بحسب ما أعلنت بوقت سابق اليوم لجنة أطباء السودان.