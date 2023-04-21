الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم

قالت القوات المسلحة السودانية في بيان إنها وافقت على هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ (الجمعة 21-4-2023) لتمكين الشعب السوداني من الاحتفال بعيد الفطر.

وأضافت أنها تأمل “أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها”.

ووافقت قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية في وقت سابق يوم الجمعة على هدنة مدتها 72 ساعة.

ورغم الإعلان إلا ان شاهداً قال لرويترز إن إطلاق نيران مكثف استمر في العاصمة السودانية الخرطوم بعد أن أعلن الجيش هدنة لمدة الأيام الثلاثة، ولم يتضح مصدر إطلاق النار.

وأضاف الشاهد أن هناك أصوات ضربات جوية تدوي من حين لآخر.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن 413 شخصا قتلوا وأصيب 3551 في السودان منذ اندلاع القتال العنيف هناك قبل ستة أيام.

وكانت منظمة الصحة قد أبلغت أمس الخميس عن مقتل 330 وإصابة قرابة 3200 شخص في أعمال القتال بالسودان.

هذا وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، الجمعة، إن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع متوقفة عن العمل.

وقالت النقابة إن 55 مستشفى أساسيا في العاصمة والولايات من أصل 78 متوقفة عن العمل والباقي مهدد بالإغلاق لنقص الكوادر والإمدادات الطبية والإمدادات والكهرباء والمياه.