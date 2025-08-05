الجيش السوداني يُحصن الأبيض.. واستعدادات عسكرية تحسباً لهجمات الدعم السريع

عزز الجيش السوداني دفاعاته ووسع دائرة انتشاره الأمني حول مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان غربي البلاد.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية تعزير الجيش لمواقعه في الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية للمدينة تحسباً لأي هجمات من قبل قوات الدعم السريع بعد تهديداتها الأخيرة، وفق ما نقل مراسل العربية/الحدث الثلاثاء.

في المقابل مازالت قوات الدعم السريع تفرض وجودها في منطقة أم صميمة على بعد 40 كيلومترا غربي الأُبيض بهدف منع تقدم الجيش وتوغله غربا نحو دارفور .

وكان طيران الجيش ومدفعيته تعاملت خلال الساعات الماضية مع تحركات استطلاعية لقوات الدعم السريع في منطقة أبقَعود القريبة من الأبيض.

الجوع يشتد

بالتزامن تتفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر حاضرة إقليم دارفور، وتشتد وطأة الجوع على نحو نصف مليون مدني محاصرين منذ مايو 2024.

فيما يحافظ الجيش والقوات المشتركة على مواقعهم ودفاعاتهم في المحاور القتاليّة داخل المدينة.

إلى ذلك ارتفع عدد الوفيات نتيجة الكوليرا داخل مخيمات النازحين بإقليم دارفور خلال الساعات الماضية إلى 197 حالة. ليتجاوز إجمالي الحالات اليومية التراكمية للمرض منذ انتشاره في دارفور 4.113 حالة.

يذكر أن قوات الدعم السريع وحلفاؤها تسيطر على أغلب إقليم دارفور ذي المساحة الشاسعة غرب السودان بالإضافة إلى بعض المناطق في الجنوب بينما يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد، بالإضافة إلى العاصمة الخرطوم.