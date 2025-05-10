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الجيش السوداني: 19 ضحية مدنية في قصف مدفعي للدعم السريع بالفاشر

منذ 40 دقيقة
من مشاهد الحرب في السودان - رويترز

من مشاهد الحرب في السودان - رويترز

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بينما تستمر المواجهات بين الجيش والدعم السريع في السودان، أعلن مصدر عسكري، أن الجيش السوداني استهدف، اليوم السبت، مخازن أسلحة ومعدات عسكرية للدعم السريع في دارفور غرب البلاد.

وأعلن الجيش السوداني، اليوم، مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة 10 نساء وستة أطفال في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب البلاد.

كما أفادت منظمة إنقاذ بمقتل ما لا يقل عن 14 فردا من عائلة واحدة في غارة جوية على مخيم للنازحين في إقليم دارفور، ملقية باللوم على الدعم السريع.

كما أضافت المنظمة، التي تضم متطوعين في مجال الإغاثة، أن مخيم أبو شوك الذي يقع بالقرب من الفاشر “تعرض لقصف مكثف من قبل قوات الدعم السريع، مساء أمس الجمعة”، وفق ما نقلت فرانس برس.

من جانبها، قالت القوات المسلحة السودانية، في تقرير عن أحداث أمس الجمعة في محور ولاية شمال دارفور – الفاشر، إن “قوات الدعم ما زالت مستمرة في استهداف المدنيين العزّل بالقصف الممنهج بالمدفعية الثقيلة مما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة 10 نساء، إحداهن حامل في شهرها السادس، وستة أطفال بأعمار متفاوتة إصابات بالغة”.

كما أضافت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم، أن القوات المسلحة نفذت عمليات تمشيط منعا لمحاولات التسلل وحماية لممتلكات المواطنين ومنازلهم من النهب والسرقة. وأكدت أن الأوضاع تحت السيطرة التامة في الفاشر.

ولمدينة الفاشر أهمية استراتيجية في الحرب بين الجيش والدعم السريع، حيث تعد المدينة الرئيسية الوحيدة بإقليم دارفور ذي المساحة الشاسعة التي لا تزال خارج سيطرة قوات الدعم السريع.

يذكر أن السودان يشهد صراعا على السلطة بين عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) منذ أبريل/نيسان عام 2023.

وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص وأزمة إنسانية.

    المصدر :
  • العربية

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