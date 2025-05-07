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الجيش الفنلندي: تحطم طائرة مقاتلة في شمال البلاد

منذ ساعة واحدة
تحطم طائرة. (تعبيرية)

تحطم طائرة. (تعبيرية)

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قال الجيش الفنلندي إن مقاتلة تابعة للقوات الجوية تحطمت في شمال البلاد اليوم الأربعاء، مضيفا أن الطيار تمكن من الخروج وتم نقله إلى المستشفى.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الفنلندية (واي.إل.إي) أن الدخان شوهد يتصاعد من المنطقة التي سقطت بها الطائرة. وأقامت الشرطة المحلية طوقا أمنيا حول مكان الحادث.

وقالت القوات الجوية في بيان “اصطدمت الطائرة، وهي من طراز إف/إيه-18-هورنت) بالأرض في منطقة مطار روفانيمي”.

وأضافت في وقت لاحق أن الطيار نُقل إلى منشأة طبية لفحصه وأن الحادث لم يسفر عن إصابة أي شخص على الأرض.

وقالت الشركة المشغلة لمطار روفانيمي إنه ظل مفتوحا.

    المصدر :
  • رويترز

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