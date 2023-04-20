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الجيش المصري يؤكد عودة بعض جنوده من السودان

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2023 1:34 مساءً
الجيش المصري- أ{شيفية

الجيش المصري- أرشيفية

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قال الجيش المصري، الخميس، إن ثلاث طائرات أعادت جنودا مصريين من السودان ووصلت إلى قاعدة جوية بالقاهرة الأربعاء، مؤكدا بذلك ما ورد في البيان سابق للقوات المسلحة السودانية بشأن عودة الجنود إلى مصر.

وأضاف الجيش في بيان أن جنودا مصريين آخرين في السودان وصلوا إلى السفارة المصرية في الخرطوم بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان “تمهيدا لإجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن”.

وأفادت تقارير بإطلاق النار بكثافة من جديد، الخميس، في وسط العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى مع محاولة الكثيرين الفرار من المدينة مع اقتراب عيد الفطر، حسب رويترز.

وشهدت الخرطوم وأم درمان وبحري، التي تشكل معا ولاية الخرطوم، معارك ضارية هذا الأسبوع بين الجيش وقوات الدعم السريع مما أدى لإغلاق المدينة ونقص الإمدادات الغذائية.

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