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الجيش المصري يعلن حصيلة ضرباته ضد الجماعات الإرهابية في سيناء

منذ دقيقتين
عناصر من الجيش المصري-أرشيفية

عناصر من الجيش المصري-أرشيفية

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كشف الجيش المصري، الثلاثاء، عن حجم الخسائر التي تكبتدها الجماعات الإرهابية في الضربات والعمليات التي قام بها  في شبه جزيرة سيناء، في إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب.

ونشر المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، شريط فيديو يرصد علميات الجيش وضرباته ضد الإرهابيين في سيناء، في الفترة من الأول من سبتمبر 2020 حتى الثامن من ديسمبر الجاري.

وقال إن الجيش “تمكن من تدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاذات لها، مما أسفر عن مقتل 25 عنصرا شديدي الخطورة”.

وأضاف أنه “تم استهداف 6 عربات دفع رباعي مفخخة للجماعات الإرهابية، إلى جانب عمليات نوعية أدت إلى مقتل 15 تكفيريا شديدي الخطورة”.

قال المتحدث العسكري المصري إنه “تم اكتشاف وتدمير 159 عبوة ناسفة كانت موضوعة على المحاور والطرق الرئيسية، فضلا عن تدمير 32 دراجة بخارية”.

ولفت إلى أنه تم ضبط 3 بنادق آلية وأخرى مخصصة للقنص، وجهاز اتصال لاسلكي تستخدمه العناصر الإرهابية.

وأضاف أنه تم القبض على 12 عنصرا إرهابيا، وتمت إحالتهم على القضاء.

أشار أيضا إلى تدمير مركبات محملة بالذخائر كانت تحاول اختراق الحدود الغربية لمصر.

وعلى صعيد آخر، قالت القوات المصرية إنها تمكنت من تدمير 21 عربة محملة بالذخائر كانت تحاول اختراق الحدود الغربية المحاذية لليبيا.

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