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الجيش الهندي: ضربات استباقية على باكستان تستهدف معسكرات إرهابية

منذ 7 دقائق
عناصر من الجيش الهندي

عناصر من الجيش الهندي

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قال الجيش الهندي إن الضربات العسكرية الهندية على باكستان اليوم الأربعاء استهدفت “معسكرات إرهابية” تستخدم كمراكز تجنيد ومنصات إطلاق ومراكز تدريب تحتوي على أسلحة ومنشآت تدريب.

وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري “المخابرات وأنماط مراقبة الإرهاب المتمركز في باكستان كشفت أن ثمة هجمات أخرى وشيكة على الهند، لذلك كان من الضروري تنفيذ ضربات استباقية ووقائية”.

يذكر أن التوتر بين الهند وباكستان بلغ ذروته منذ الهجوم الذي وقع في 22 نيسان/أبريل 2025 في باهالغام بكشمير الهندية وخلف 26 قتيلا.

واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم، الذي أسفر عن أكبر حصيلة للقتلى المدنيين منذ عقود.

في المقابل، نفت باكستان أي تورط لها ودعت إلى إجراء “تحقيق محايد” في ملابساته.

    المصدر :
  • رويترز

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