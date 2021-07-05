الجيش اليمني يستعيد مناطق بمحافظة البيضاء

نجحت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في السيطرة على مركز مديرية الزاهر بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي، حسب ما أعلنت الحكومة اليمنية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“، ”ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لاستعادة محافظة البيضاء #النجم_الثاقب، أبطال الجيش والمقاومة يتمكنون من استعادة مركز مديرية الزاهر بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وسط تكبيرات الأهالي وزغاريد النساء“.

وأكد الأرياني أنه ”باستعادة مركز مديرية الزاهر ومنطقتي الجماجم والغيلمة تصبح مديرية الزاهر محررة بالكامل من دنس ميليشيا الحوثي الإرهابية.. أبطال الجيش والمقاومة يستعيدون منطقتي الخلوة والروضة باتجاه عاصمة محافظة البيضاء، في ظل انهيارات كبيرة لدفاعات الميليشيا، وسقوط عناصرها، وفرار من تبقى“.

وكانت قوات الشرعية اليمنية أطلقت يوم الجمعة الماضي، عملية عسكرية حملت اسم ”النجم الثاقب“، لتحرير كامل مديريات وجبهات محافظة البيضاء وسط البلاد، من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وخلال الـ72 ساعة التي مرت، تمكن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، وبإسناد مباشر من مقاتلات التحالف العربي، من تحرير عدد من المدن الإستراتيجية والمهمة التي كانت تسيطر عليها الميليشيات منذ العام 2015، إبان اجتياحها جميع المحافظات اليمنية.

وتتميز محافظة البيضاء، بموقعها الجغرافي والإستراتيجي المهم، إذ تقع في قلب البلاد، وتتوسط 8 محافظات مختلفة، 4 منها جنوبية، ومثلها شمالية، وهي المحافظة الوحيدة التي تربط بين كل تلك المحافظات الأخرى.

وتحاذي محافظة البيضاء البالغة مساحتها (9314) كيلو مترا مربعا، كلا من محافظات صنعاء وذمار وإب ومأرب، وهي المحافظات الشمالية، فيما تحاذيها من المحافظات الجنوبية كل من شبوة وأبين ولحج والضالع، وكل هذه المحافظات باستثناء شبوة، لا زالت تشهد وجودا لميليشيات الحوثي فيها، وإن كانت بنسب مختلفة في كل محافظة عن الأخرى.