الجيش: اوكرانيا صامدة رغم التفوق العددي للقوات الروسية

قالت أوكرانيا اليوم الجمعة إن روسيا تركز كل جهودها على السيطرة على مدينة باخموت شرق البلاد ووصفت الوضع بأنه “صعب” لكنها أشارت إلى إنها صامدة رغم التفوق العددي للقوات الروسية.

وأفاد المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية سيرهي تشيرفاتي لرويترز بأن أوكرانيا تسيطر على الوضع في باخموت وتدرك النوايا الروسية وأن موسكو حققت نجاحا تكتيكيا في بعض الأماكن لكنها تدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك.

فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة إن روسيا استولت على الضفة الغربية لنهر باخموتكا، مما يعرض للخطر طريقا رئيسيا للإمداد في أوكرانيا، وذلك في إطار مساعيها للسيطرة على مدينة باخموت الشرقية المدمرة.

وقالت الوزارة على تويتر في نشرة دورية “روسيا حققت المزيد من المكاسب وقد تقدمت الآن على الأرجح إلى وسط المدينة … من المرجح أن يكون طريق الإمداد الأوكراني الرئيسي 0506 إلى غرب المدينة مهدد بشدة”.