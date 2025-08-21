الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بعد قصف قافلة أممية في دارفور

منذ 43 دقيقة
من مشاهد الحرب في السودان - رويترز

من مشاهد الحرب في السودان - رويترز

A A A
طباعة المقال

تبادل الطرفان المتحاربان في السودان الاتهامات بشأن الهجوم على قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كانت تحاول نقل مساعدات إلى منطقة في ولاية شمال دارفور حيث أدى القتال والحصار إلى مجاعة مميتة.

وتعرضت القافلة للقصف في شمال مدينة الفاشر عاصمة الولاية، وهي المعقل الوحيد للجيش السوداني في منطقة دارفور الأوسع حيث تحاصر قوات الدعم السريع السكان الباقين هناك ويقدر عددهم بنحو 300 ألف منذ فترة طويلة مع احتدام القتال.

وكثيرا ما تتعرض المساعدات إلى إطلاق نار وحصار من طرفي الحرب التي اندلعت بسبب صراع على السلطة في أبريل نيسان 2023 وتسببت في ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.

وقال البرنامج في بيان “في 20 أغسطس تعرضت قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي مكونة من 16 شاحنة تحمل مساعدات غذائية منقذة للحياة للسكان الأكثر ضعفا في قرية الصياح لهجوم بالقرب من مليط، وهي منطقة في شمال دارفور تعاني من المجاعة”.

وأضاف أن النيران اشتعلت في ثلاث شاحنات، لكن لم يصب أحد بأذى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تونسيون يحتجون للمطالبة بالحريات
آلاف النقابيين يتجمعون في تونس دفاعًا عن الحريات والحق النقابي
الخارجية الصينية
الصين تؤكد رغبتها في تعزيز التعاون الصناعي والزراعي والتعديني مع باكستان
الحوثيون. رويترز
جماعة الحوثي تفرض حظرًا على أنشطة "المؤتمر الشعبي العام" بعد اعتقال قياداته

الأكثر قراءة

البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الراعي: المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران.. وقرار الحكومة واضح
عناصر تابعين لحزب الله
"غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية