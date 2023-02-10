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الجيش يسيطر على بلدة بالقرب من مدينة جوما شرق الكونغو

منذ 58 دقيقة
خارطة رواندا والكونغو

خارطة رواندا والكونغو

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بعد ساعات من فرار مئات السكان من اندلاع إطلاق نار خوفا من تقدم متمردي حركة إم 23، بدت بلدة تقع غربي مدينة جوما في شرق الكونجو الديمقراطية تحت سيطرة الجيش أمس الخميس 9\2\2023.

كان المئات قد غادروا ساكي في وقت سابق، وسحبوا أمتعتهم على طول 15 كيلومترا من الطريق المؤدي إلى جوما، خشية أن تتقطع بهم السبل وسط القتال بين الجيش وحركة إم 23 المتمردة. وتتهم الحكومة الحركة بارتكاب مذابح جماعية ضد المدنيين خلال العام الماضي، وهو ما تنفيه الحركة.

لكن في وقت لاحق أمس الخميس 9\2\2023 تم العثور على السكان وهم يمارسون أنشطتهم اليومية بعد الذعر الصباحي.

وقال سكان إن الجيش سيطر على المدينة. وذكر اثنان من السكان أن الطلقات التي سمعاها كانت من جنود أطلقوا النار في الهواء بعد خروجهم من الخدمة.

ولم يعلق الجيش على سبب إطلاق الرصاص. ولم ترد حركة إم 23 على طلبات للتعقيب. ووفقا لموقع كيفو سيكورتي تراكر، الذي يرصد الاضطرابات في شرق الكونجو الديمقراطية، يشتبك الجيش مع حركة إم 23 في شمال ساكي منذ الاثنين.

وعادت حركة إم 23 التي تقودها عرقية التوتسي العام الماضي بعد مطاردتها في رواندا وأوغندا المجاورتين في عام 2013. وأدى القتال إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين في شرق الكونجو المضطرب على الرغم من الجهود العسكرية للتصدي لحركة إم 23.

    المصدر :
  • رويترز

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