الحرب التجارية الأمريكية تلقي بظلالها على أعمال الشركات وتوقعاتها

بدأت الشركات في قطاعات عدة رفع أسعارها وخفض توقعاتها المالية والتحذير من تفاقم عدم اليقين في ظل زيادة التكاليف واضطراب سلاسل التوريد والمخاوف إزاء الاقتصاد العالمي بسبب حرب تجارية يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأظهرت نتائج أعمال أعلنت اليوم الخميس أن الشركات حول العالم واجهت حالة من الضبابية في الربع الأول، إذ وجد المسؤولون التنفيذيون أنفسهم في مواجهة موقف متغير باستمرار من إدارة ترامب فيما يتعلق بالسياسات التجارية.

وأبرزت تعليقات صدرت اليوم الخميس عن كبرى شركات الأغذية المعلبة في العالم مخاوف المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وهجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول ستؤثر سلبا على ثقة الأسواق.

وقال لوران فريكس الرئيس التنفيذي لشركة نستله للصحفيين في مكالمة لمناقشة نتائج الأعمال “بعض القرارات السياسية والاقتصادية قوضت ثقة المستهلكين الضعيفة في الأساس”.

وفي إعلان نتائج أعمالها أيضا، أشارت شركة يونيليفر إلى “تراجع ثقة المستهلكين” في أسواقها في أمريكا الشمالية.

وانخفضت الأسهم اليوم الخميس وتلاشت موجة انتعاش الدولار وسط تقييم المستثمرين تصريحات إدارة ترامب المتغيرة بشأن الرسوم الجمركية ورئيس الاحتياطي الاتحادي.

وأوقفت إدارة ترامب معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما تنتهي في الثامن من يوليو تموز، لكن الرسوم العالمية البالغة 10 بالمئة والرسوم على واردات الألمنيوم والصلب والسيارات لا تزال قائمة، وكذلك الرسوم المرتفعة على السلع المستوردة من الصين والتي ردت عليها بكين بإجراءات مضادة.

وقال مصدر لرويترز أمس الأربعاء إن إدارة ترامب ستدرس خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية في انتظار المحادثات بين البلدين.

ومع دخول موسم نتائح أعمال الربع الأول أسبوعه الثاني المزدحم كانت الشركات تقيم تأثير الفوضى وتحدد خططها لاحتواء التداعيات.

وانضمت بروكتر اند جامبل وثيرمو فيشر ساينتيفيك لتصنيع المعدات الطبية وبيبسيكو العملاقة للمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة إلى قائمة من الشركات خفضت توقعات أرباحها السنوية مشيرة إلى الاضطرابات التجارية، كما سحبت أميريكان إيرلاينز توقعاتها المالية للعام الجاري.

وحذرت ثيرمو فيشر من تداعيات قرار خفض تمويل الأبحاث الأكاديمية الذي اقترحته إدارة ترامب.

وأعلنت هيونداي موتور تشكيل فريق عمل لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية ونقل إنتاج بعض سياراتها من طراز (توسان كروس أوفر) من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

وقالت “نتوقع استمرار التحديات في مستقبل الأعمال بسبب تصاعد الحروب التجارية وعوامل أخرى غير متوقعة تتعلق بالاقتصاد الكلي”.